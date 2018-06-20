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США обвинили Китай в угрожающей миру экономической агрессии

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Фото: Global Look Press/Michael Reynolds
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США обвинили Китай в проведении политики «экономической агрессии», которая угрожает всему миру. Об этом говорится в докладе главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро.

По его мнению, КНР также «проводит кампанию коммерческого шпионажа против американских компаний», передает ТАСС.

В частности, она заключается в осуществлении «проникновений в информационные системы американских компаний с целью кражи их объектов интеллектуальной собственности».

Бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джерри Чунь Шин Ли ранее обвинили в сборе секретной информации для Китая.

В марте президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предполагает введение торговых ограничений против Китая в целях борьбы с его «экономической агрессией».

Позже Вашингтон представил список из 1,3 тыс. китайских товаров, которые предполагалось обложить пошлинами, а Пекин ввел сборы с нескольких сотен видов американской продукции.

19 июня Трамп поручил подготовить перечень китайских товаров на сумму $200 млрд, на которые США введут дополнительные пошлины в 10%, если Пекин продолжит повышать сборы с американской продукции.

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