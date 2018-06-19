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Обвинения в краже секретной информации предъявили в США экс-сотруднику ЦРУ

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Фото: TASS/Olivier Douliery
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Власти США предъявили бывшему сотруднику ЦРУ и АНБ обвинения в краже секретной информации, имеющей отношение к национальной безопасности.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк сообщила, что обвиняемый Джошуа Адам Шульте передавал материалы «организации, которая занимается тем, что публично распространяет конфиденциальные данные». При этом название организации не упоминается, передает ТАСС.

Предполагается, что Шульте использовал свой допуск к системам ведомства, чтобы похитить секретные сведения. Также ему отдельно предъявлены обвинения в хранении и распространении детской порнографии, которая была обнаружена на его личном компьютере.

Ранее сообщалось, что Шульте подозревают в передаче WikiLeaks информации о программных средствах, которыми пользуются специалисты ЦРУ для осуществления хакерских атак и электронной слежки. Он был арестован в августе 2017 года и содержится под стражей в тюрьме в нью-йоркском районе Манхэттен.

В мае другого экс-сотрудника ЦРУ обвинили в сборе секретной информации для Китая.

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