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ЦРУ написало с ошибкой объявление о поиске русскоговорящих сотрудников

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Центральное разведывательное управление США опубликовало объявление о поиске специалистов, владеющих русским языком. При этом ведомство ошиблось в правописании на английском языке.

Примечательно, что в сообщении о вакансии также присутствует запись на русском. И в ней ошибок допущено не было.

 «Вы знаете русский язык? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы интересуетесь служением своей стране? Посетите наш сайт, чтобы узнать подробности о вакансиях или возможностях для студентов», — говорится в объявлении ЦРУ в Twitter.

Пользователи обратили внимание, что во фразе фразе «Are you an US citizen with a college degree?» (вы гражданин США…?) вместо артикля «an» должен использоваться «a», так как, согласно правилам, первый звук следующего слова [ju:] является согласным.

19 мая сообщалось, что президент США Дональд Трамп, поздравляя супругу Меланью, которая перенесла операцию на почках, с выпиской из больницы, написал ее имя с ошибкой.

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