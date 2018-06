ЦРУ написало с ошибкой объявление о поиске русскоговорящих сотрудников

Центральное разведывательное управление США опубликовало объявление о поиске специалистов, владеющих русским языком. При этом ведомство ошиблось в правописании на английском языке.

Примечательно, что в сообщении о вакансии также присутствует запись на русском. И в ней ошибок допущено не было.

«Вы знаете русский язык? Вы гражданин США со степенью бакалавра? Вы интересуетесь служением своей стране? Посетите наш сайт, чтобы узнать подробности о вакансиях или возможностях для студентов», — говорится в объявлении ЦРУ в Twitter.

It’s all about what you know!

Do you know Russian?

Are you an US citizen with a college degree?

Do you have an interest in serving your country?



Please visit https://t.co/z00p2RxZLc to explore and apply for career and student opportunities! pic.twitter.com/KQ7bpL5d44