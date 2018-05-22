Информационные стенды с ошибками установили в Петербурге к ЧМ-2018

Жители Санкт-Петербурга заметили ошибки на информационных стендах со схемами маршрутов автобусов-шаттлов на время чемпионата мира по футболу.

Так, в названии остановки «Крестовский остров», написанном латиницей, пропала вторая буква s, сообщает телеканал 78.

Ранее в мае сообщалось, что на зданиях в городе Кургане ко Дню Победы появились баннеры с орфографическими ошибками. На праздничных плакатах было написано «оборонна Севостополя» и «Защитники Бресткой крепости». Кроме того, с ошибками была указана фамилия художника Александра Дейнеки.