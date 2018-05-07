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Баннеры с орфографическими ошибками появились в Кургане ко Дню Победы

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Фото: vk.com/Артем Козлов
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Здания Кургана ко Дню Победы «украсили» баннеры с орфографическими ошибками, местные жители размещают фотографии в соцсетях. В частности, на праздничных плакатах написано «оборонна Севостополя» и «Защитники Бресткой крепости».

Кто-то из курганцев, обсуждающих инцидент в соцсетях, счел произошедшее конфузом, другие склоняются к мнению, что подобные «поздравления» оскорбляют память погибших в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба горадминистрации сообщила в понедельник, 7 мая, что данные конструкции не заказывала.

«Департамент социальной политики администрации города Кургана не является заказчиком указанных баннеров. Баннеры были изготовлены РА «Контур» на безвозмездной основе для украшения города ко Дню Победы», — приводит «РИА Новости» сообщение администрации.

Около года назад тираж детских альбомов «Рисуем по номерам» с изображением исторических персонажей был изъят в Нидерландах. Причиной стало изображение Гитлера на одной из страниц раскрасок. 

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