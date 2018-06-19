Минпромторг посчитал пошлину на интернет-покупки невыгодной для страны

Пошлина с каждой покупки в зарубежном интернет-магазине уменьшит ассортимент для потребителя, заявили в пресс-службе Минпромторга. При этом она не будет стимулировать производство отечественной продукции.

Администрирование пошлин и НДС стоит государству от €10 за посылку, а низкий порог делает интернет-покупки невыгодным, добавили в Минпромторге. В свою очередь министерство предложило отталкиваться от уже принятого решения о поэтапном снижении порога беспошлинного ввоза, передает ТАСС.

Федеральная таможенная служба (ФТС) ранее направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки в зарубежных интернет-магазинах. Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что ведомство поддерживает инициативу ФТС.

Импорт российских товаров на Украину в январе-апреле 2018 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость ввезенных товаров достигла $256,3 млн.