Украина нарастила импорт российских товаров на 31% в 2018 году

Импорт российских товаров на Украину в январе-апреле 2018 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость ввезенных товаров достигла $256,3 млн, говорится в отчете украинского Госстата.

Одновременно с этим экспорт украинских продуктов в Россию по сравнению с прошлым годом снизился на 6,4% — до $1,187 млрд, уточняет «РИА Новости».

Добавляется, что отрицательное сальдо торговли с РФ составило $1,377 млрд, что вдвое ниже аналогичного показателя 2017 года.

5 мая Соединенные Штаты приостановили действие генеральной системы торговых преференций для украинских товаров: Вашингтон отменил беспошлинный ввоз в отношении 155 товаров, произведенных в республике. Право ввоза без пошлины не распространяется теперь, в частности, на товары легкой, пищевой, деревообрабатывающей промышленности.