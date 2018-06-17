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Украина нарастила импорт российских товаров на 31% в 2018 году

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Импорт российских товаров на Украину в январе-апреле 2018 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость ввезенных товаров достигла $256,3 млн, говорится в отчете украинского Госстата.

Одновременно с этим экспорт украинских продуктов в Россию по сравнению с прошлым годом снизился на 6,4% — до $1,187 млрд, уточняет «РИА Новости».

Добавляется, что отрицательное сальдо торговли с РФ составило $1,377 млрд, что вдвое ниже аналогичного показателя 2017 года.

5 мая Соединенные Штаты приостановили действие генеральной системы торговых преференций для украинских товаров: Вашингтон отменил беспошлинный ввоз в отношении 155 товаров, произведенных в республике. Право ввоза без пошлины не распространяется теперь, в частности, на товары легкой, пищевой, деревообрабатывающей промышленности. 

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