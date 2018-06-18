Минфин поддержит снижение беспошлинного порога интернет-торговли

Минфин России поддержит после 2020 года распространение пошлин на каждую покупку в зарубежных интернет-магазинах, рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

Однако сперва необходимо отработать администрирование платежей, подчеркнул глава департамента.

«Рано или поздно, когда администрирование будет отработано, да, поддерживаем. Но пока нет понимания, как работают эти IT-системы, как эта нагрузка на сотрудников таможенных органов распределяется. Пока мы не поймем, как это всё будет происходить, обсуждать дальнейшее снижение (беспошлинного порога. — Ред.) пока рано. То есть не ранее 2020 года», — приводит слова Сазанова «РИА Новости».

На текущий момент в России без уплаты пошлин можно получить посылки на сумму до €1 тыс. в месяц и общим весом до 31 кг. Если стоимость или вес посылок будет выше, пошлина составит 30%.

17 июня стало известно, что Федеральная таможенная служба обратилась в Минфин с предложением облагать пошлинами покупки любой стоимости, сделанные в зарубежных интернет-магазинах. В свою очередь Минфин предлагал понизить беспошлинный порог с €1 тыс. до €500 уже с 1 июля 2018 года, но правительство пока не одобрило эту идею.