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Минфин поддержит снижение беспошлинного порога интернет-торговли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Минфин России поддержит после 2020 года распространение пошлин на каждую покупку в зарубежных интернет-магазинах, рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

Однако сперва необходимо отработать администрирование платежей, подчеркнул глава департамента.

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«Рано или поздно, когда администрирование будет отработано, да, поддерживаем. Но пока нет понимания, как работают эти IT-системы, как эта нагрузка на сотрудников таможенных органов распределяется. Пока мы не поймем, как это всё будет происходить, обсуждать дальнейшее снижение (беспошлинного порога. — Ред.) пока рано. То есть не ранее 2020 года», — приводит слова Сазанова «РИА Новости».

На текущий момент в России без уплаты пошлин можно получить посылки на сумму до €1 тыс. в месяц и общим весом до 31 кг. Если стоимость или вес посылок будет выше, пошлина составит 30%. 

17 июня стало известно, что Федеральная таможенная служба обратилась в Минфин с предложением облагать пошлинами покупки любой стоимости, сделанные в зарубежных интернет-магазинах. В свою очередь Минфин предлагал понизить беспошлинный порог с €1 тыс. до €500 уже с 1 июля 2018 года, но правительство пока не одобрило эту идею.

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