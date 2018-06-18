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ФТС предложила ввести пошлину на любую интернет-покупку за рубежом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Покупки любой стоимости, сделанные в зарубежных интернет-магазинах, могут быть обложены пошлиной. О соответствующем предложении, направленном Федеральной таможенной службой (ФТС) в Минфин, со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Цели инициативы — пополнять бюджет страны на 25 млрд рублей ежегодно и сделать российскую интернет-торговлю более конкурентоспособной. Новые правила по взиманию пошлин могут заработать с 2020 года.

В настоящее время в России пошлиной не облагаются посылки из-за рубежа, общий вес которых за месяц не превышает 31 кг, а стоимость — €1 тыс. При превышении этой суммы пошлина составляет 30%, но не менее €4 за 1 кг.

С декабря 2017 года Федеральная таможенная служба (ФТС) ввела новые требования к оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов. Согласно им, покупатель должен дополнительно указывать личный ИНН и ссылки на купленные товары.

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