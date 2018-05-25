Минфин ждет «зеленый свет» на закон об онлайн-торговле алкоголем

Минфин РФ планирует в июне текущего года внести в правительство законопроект об интернет-торговле алкоголем, сообщил глава департамента налоговой ведомства Алексей Сазанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

«Законопроект разработан, он готов на 100%. Он согласован со всеми основными участниками, с определенными ведомствами у нас есть разногласия», — приводит его слова «РИА Новости».

Сазанов пояснил, что с текущей версией законопроекта принципиально не согласны Минздрав и Роспотребнадзор.

Вместе с тем чиновник надеется, что в этом году инициативе всё же дадут зеленый свет.

В апреле 2018 года Минэкономразвития и Минфин согласовали законопроект о начале онлайн-продаж алкоголя в РФ, этот вопрос обсуждался в течение нескольких лет.

Предполагается, что с 2019 года в стране разрешат продажи через интернет пива, сидра, пуаре (грушевого сидра), медовухи, российского вина и шампанского, но только для производителей и оптовиков. С 2020 года они же могли бы продавать в интернете и прочее спиртное.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Главная тема — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.