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Минфин ждет «зеленый свет» на закон об онлайн-торговле алкоголем

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Минфин РФ планирует в июне текущего года внести в правительство законопроект об интернет-торговле алкоголем, сообщил глава департамента налоговой ведомства Алексей Сазанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

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«Законопроект разработан, он готов на 100%. Он согласован со всеми основными участниками, с определенными ведомствами у нас есть разногласия», — приводит его слова «РИА Новости».

Сазанов пояснил, что с текущей версией законопроекта принципиально не согласны Минздрав и Роспотребнадзор. 

Вместе с тем чиновник надеется, что в этом году инициативе всё же дадут зеленый свет. 

В апреле 2018 года Минэкономразвития и Минфин согласовали законопроект о начале онлайн-продаж алкоголя в РФ, этот вопрос обсуждался в течение нескольких лет. 

Предполагается, что с 2019 года в стране разрешат продажи через интернет пива, сидра, пуаре (грушевого сидра), медовухи, российского вина и шампанского, но только для производителей и оптовиков. С 2020 года они же могли бы продавать в интернете и прочее спиртное. 

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Главная тема — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. 

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