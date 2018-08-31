Трамп не исключил выхода страны из Всемирной торговой организации

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает выхода страны из Всемирной торговой организации (ВТО).

В своем интервью агентству Bloomberg глава Белого дома заявил, что в ВТО с США много лет «плохо обращаются», а также отметил, что для сохранения сотрудничества организации необходимо измениться к лучшему.

2 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ВТО ответными действиями на «плохое обращение» с Соединенными Штатами.

9 августа генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо заявил, что торговая война несет в себе угрозы, с которыми необходимо бороться.