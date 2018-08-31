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Трамп не исключил выхода страны из Всемирной торговой организации

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает выхода страны из Всемирной торговой организации (ВТО).

В своем интервью агентству Bloomberg глава Белого дома заявил, что в ВТО с США много лет «плохо обращаются», а также отметил, что для сохранения сотрудничества организации необходимо измениться к лучшему.

2 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ВТО ответными действиями на «плохое обращение» с Соединенными Штатами. 

9 августа генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо заявил, что торговая война несет в себе угрозы, с которыми необходимо бороться.

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