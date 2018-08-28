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СМИ узнали о подготовке плана ЕС по реформе ВТО из-за США и Китая

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Фото: Global Look Press/Xu Jinquan
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Европейские страны приступили к подготовке плана реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с повышением тарифов со стороны США и ответных действий Китая.

Переговоры с участием представителей Евросоюза, министров торговли США и Японии состоятся в сентябре 2018 года в Брюсселе. На них планируется обсудить поведение Китая в международной торговле, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух чиновников.

После встречи Евросоюз намерен представить план по реформированию организации. Предположительно изменения коснутся торговых переговоров, которые должны стать более гибкими, системы разрешения торговых споров и снижения торговых издержек.

Торговый конфликт между Соединенными Штатами и Китаем продолжается в течение лета, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.

24 августа в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай и Соединенные Штаты провели конструктивный и откровенный обмен мнениями в Вашингтоне по торговым вопросам, представляющим обоюдный интерес.

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