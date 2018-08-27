Трамп считает нынешнее время неподходящим для торговых переговоров с КНР

Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас неподходящее время для переговоров о решении торговых споров с Китаем. При этом глава государства уверен, что разногласия все-таки удастся урегулировать.

Заявление американский президент сделал во время мероприятия о перспективах заключения новой торговой сделки с Мексикой. Трамп отметил, что помимо Мексики США работают со многими другими странами, в том числе и с КНР. Как сообщает ТАСС, глава Белого дома отметил желание китайской стороны вести переговоры, но заявил, что время для этого неподходящее.

Торговый конфликт между странами продолжается в течение лета, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

В июле Соединенные Штаты установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. Пекин на это ответил зеркально. 23 августа Вашингтон ввел новые пошлины на ряд китайских товаров объемом $16 млрд, на что власти КНР ответили тем же.

24 августа в министерстве коммерции КНР заявили, что Китай и Соединенные Штаты провели конструктивный и откровенный обмен мнениями в Вашингтоне по торговым вопросам, представляющим обоюдный интерес.