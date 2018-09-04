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Лавров посчитал кощунственным собирать «нормандский формат» после убийства Захарченко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Нормандский формат» переговоров для решения конфликта в Донбассе после убийства главы ДНР Александра Захарченко собирать кощунственно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 4 сентября.

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«Нормандский формат» — мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот «нормандский формат» собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке», — заявил глава МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров добавил, что Москва в сложившейся ситуации будет действовать по принципу «10 лет переговоров лучше одного дня войны» и воздержится от жестких реакций.

Поэтому, по его словам, Россия продолжает настаивать на выполнении Минских договоренностей.

Покушение на Захарченко было совершено 31 августа в центре Донецка. В результате взрыва также погиб его телохранитель, 11 человек получили ранения.

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