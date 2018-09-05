МИД назвал виновных в госперевороте на Украине

Ответственность за госпереворот 2014 года на Украине лежит на западных партнерах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы МИДа, Запад, обвиняя в произошедшем Россию и вводя из-за этого санкции, ведет себя не честно и не прилично.

«Наши западные партнеры нам это (госпереворот на Украине — Ред.) вменяют в вину. Я исхожу из того, что они поступают нечестно, потому что вина как раз лежит на них. Они с таким трудом заставили оппозицию и нас уговорили убедить (экс-президента Украины Виктора) Януковича подписать соглашение 20 февраля 2014 года, они это соглашение подписали как гаранты, а на утро сказали — «Янукович уехал в Харьков, извините». Так дела не ведут. И срывать зло на нас за то, что они оказались либо не способны, либо заранее готовили такой сценарий, и обкладывать нас санкциями - не очень прилично», –– сказал Лавров 4 сентября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

21 ноября 2013 года на площади майдан в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Через некоторое время начались беспорядки и стычки с силовиками, так называемая оппозиция применяла «коктейли Молотова» и огнестрельное оружие. Результатам стали десятки жертв, как со стороны силовиков, так и со стороны активистов.

США выражали поддержку протестующим. В 2014 году Янукович был отстранен от власти.

С итогами «майдана» не согласились жители Донбасса. В результате чего новое украинское руководство начало военную операцию на востоке страны. Противостояние длится по сей день. По данным ООН, жертвами военной операции Киева стали более 10 тыс. человек.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон обманул Москву во время событий 2014 года на Украине.