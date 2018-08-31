Самолет страны НАТО опасно приблизился к пассажирскому лайнеру на Дальнем Востоке

Самолет, предположительно принадлежавший одной из стран НАТО, совершил опасное сближение с пассажирским лайнером над Охотским морем у российского побережья.

Как рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, воздушное судно имело код радиолокационного ответчика государства – члена Североатлантического альянса. Без уведомления диспетчеров оно пересекло воздушную трассу на расстоянии 450 м от самолета, который следовал из американского Анкориджа в японский Саппоро.

«Диспетчеры в экстренном порядке дали указание командиру пассажирского лайнера набрать высоту еще почти на 600 м. <…> Самолеты разошлись благополучно», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что это не первый случай вторжения натовских самолетов-разведчиков в пределы воздушных трасс гражданской авиации в данном регионе за последние дни.

В настоящее время в этой части России идет подготовка к крупнейшим за последние десятилетия военным учениям «Восток-2018», которые пройдут с 11 по 15 сентября. В маневрах будет задействована почти треть российской армии — около 300 тыс. военнослужащих.