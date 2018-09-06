Президент посетит стратегические учения «Восток-2018»

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ посетит один из этапов стратегических учений «Восток-2018». Эту информацию «Известиям» подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, военные учения «Восток-2018» Владимир Путин посетит после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В этот раз в маневрах Вооруженных сил РФ принимают участие военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Как пояснил «Известиям» Дмитрий Песков, присутствие на учениях председателя КНР Си Цзиньпина не планируется.

4 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что маневры «Восток-2018» станут самым масштабным мероприятием подготовки войск в истории Российской армии.

— К ним привлекаются около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, — сказал Сергей Шойгу.

Министр уточнил, что активная фаза самых масштабных маневров Российской армии «Восток-2018» пройдет с 11 по 17 сентября на девяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей.

IV Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 11–13 сентября. В программу ВЭФа входит более 50 мероприятий, его центральным событием станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. Тема заседания в 2018 году — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».