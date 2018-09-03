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Немецкие СМИ назвали учения «Восток-2018» сигналом всему миру

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Проводя ряд военных учений, в том числе «Восток-2018» совместно с Китаем и Монголией, Россия показывает НАТО свою военную мощь.

Как пишет немецкое издание Handelsblatt, по своему размаху маневры, которые пройдут в августе-сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке, сопоставимы с крупнейшими операциями Второй мировой войны.

По мнению экспертов газеты, такими масштабными учениями Россия посылает миру мощный сигнал, при этом воплощая в жизнь страхи Вашингтона о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина.

Журналисты подчеркивают, что на это же время, 11-13 сентября, на острове Русский запланировано проведение четвертого Восточного экономического форума, который также свидетельствует об отличных отношениях Москвы и Пекина в экономической сфере, передает «Газета.ру».

Министерство обороны России задействует в военных учениях «Восток-2018» 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более 1 тыс. самолетов, заявил 28 августа глава ведомства Сергей Шойгу.

В прошлом году состоялись стратегические учения «Запад-2017». Они проходили с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии. В них принимали участие около 13 тыс. военнослужащих.

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