Абсолютный успех

В минувшие выходные президент России Владимир Путин завершил трехдневный визит в КНР, который включал в себя насыщенные двусторонние переговоры и участие в саммите ШОС. По словам президента РФ, мероприятия прошли «тепло и результативно». В российско-китайской программе были и многомиллиардные контракты, и многочисленные неформальные жесты, показывающие взаимное расположение сторон. По мнению экспертов, прошедшие переговоры задали тон отношениям Москвы и Пекина на ближайшие несколько лет.

Российско-китайская повестка

В рамках первой части визита Владимира Путина в Китай был подписан большой пакет двусторонних документов — соглашений, меморандумов и контрактов на миллиарды долларов. Среди наиболее значимых — о сооружении двух дополнительных блоков Тяньваньской АЭС и строительстве новой АЭС «Сюйдапу». При содействии РФ в Китае также возведут демонстрационный реактор на быстрых нейтронах. Кроме того, ОАО «РЖД» договорилось об организации скоростных перевозок с «Китайскими железными дорогами». Меморандум был подписан во время поездки Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на скоростном поезде из Пекина в Тяньцзинь, где два лидера понаблюдали за хоккейным матчем молодежных команд двух стран.

Прошедший визит был богат и на неформальные детали. Так, в Тяньцзине Владимир Путин попробовал приготовить местные блины и гоубули — блюдо, напоминающее пельмени. Си Цзиньпин подарил гостю традиционную китайскую арфу и глиняную фигурку с изображением президента РФ. В качестве ответного презента председатель КНР получил русскую баню из кедра: российским специалистам предстоит собрать ее там, где выберет китайская сторона.

Также во время визита Си Цзиньпин, называвший российского коллегу «самым хорошим и близким другом», лично вручил Владимиру Путину орден Дружбы. Президент России стал первым иностранным лидером, удостоенным этой высокой государственной награды Китая.

Владимир Путин, в свою очередь, также не раз подчеркивал исключительный характер отношений двух стран, который нашел отражение не только в неформальной части переговоров. Он отмечал, что Москва придает отношениям с Пекином большое значение и считает его стратегическим партнером. По словам президента РФ, высокий уровень взаимодействия КНР и России важен не только для российско-китайских связей, но и для всего мира.

Уже в конце визита, общаясь с журналистами, Владимир Путин поблагодарил китайскую сторону за организацию визита и саммита ШОС, заявив, что всё прошло «тепло и результативно». Стороны подтвердили «очень высокий уровень» своих отношений, резюмировал он.

Положительную оценку переговорам дала и китайская сторона.

— Нынешний визит президента Путина стал абсолютным успехом, — сказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Встреча двух лидеров состоялась вскоре после их избрания на новые сроки, напомнил директор центра России и центральноазиатских исследований Фуданьского университета Чжао Хуашэн, комментируя для «Известий» итоги визита.

— Для обеих стран этот визит — своего рода новое начало взаимодействия на ближайшие пять-шесть лет, — заявил эксперт. — Он еще раз показал, что стороны готовы продолжать и укреплять сотрудничество.

ШОС в новом составе

Саммит ШОС в Циндао, где Владимир Путин продолжил программу своего визита в КНР, впервые прошел в обновленном составе. Помимо Китая, России, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана в организацию теперь входят Индия и Пакистан. Работоспособность ШОС с таким списком участников не вызывает сомнений, уверен российский президент.

На саммите обсуждались вопросы международной безопасности и сотрудничества в таможенной сфере, которое позволило бы снять барьеры для бизнеса. Некоторые выступления перекликались с заявлениями Владимира Путина на недавнем Петербургском международном экономическом форуме.

— Всё чаще проявляется односторонний подход и торговый протекционизм. Сотрудничество и общий выигрыш — вот главная тенденция развития мировой торговли, — отметил, в частности, Си Цзиньпин.

Президент России призвал страны ШОС взаимодействовать в новом для них формате — присоединившись к соглашению о евразийском экономическом сотрудничестве.

По итогам заседания ШОС участники подписали большой пакет документов, в том числе Циндаоскую декларацию. В ней главы государств отметили приверженность принципу невмешательства во внутренние дела других стран, осудили расширение практики протекционистских мер в мировой экономике, а также подтвердили намерение вместе бороться с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и наркотрафиком.

На фоне непростых отношений Дели и Исламабада были опасения, что индо-пакистанские двусторонние конфликты скажутся на деятельности ШОС. Однако их соседство в одной организации, напротив, позволило смягчить ряд спорных моментов и сгладить углы, сказал «Известиям» эксперт по российско-китайским отношениям Шанхайского университета международных исследований Ян Чэн.

Никаких проблем для ШОС полноправное членство Индии и Пакистана не создало, согласен и директор центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин. И хотя на нынешнем саммите ни один из двух новых членов не выступил с какой-либо инициативой, по словам эксперта, это логично, поскольку они «только присматриваются к деятельности ШОС». Он полагает, что в будущем Индия и Пакистан смогут внести свой вклад в работу организации и выступят с экономическими предложениями в регионе Центральной Азии.

— В любом случае ШОС прибавила в своей международной значимости, — считает востоковед.



Необходимая встреча

Одновременно с саммитом ШОС в Циндао проходила и встреча «большой семерки» в Канаде. На ней президент США Дональд Трамп призвал вернуть Россию в эту организацию, возродив формат G8.

— Что касается возврата России в «семерку», «восьмерку»: мы из нее не выходили, — прокомментировал заявление Владимир Путин, выступая после окончания саммита ШОС в Циндао. — Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас, в Москве.

Российский лидер также высказал готовность взаимодействовать непосредственно с США. Отвечая на вопрос «Известий» о подготовке встречи с Дональдом Трампом, он подтвердил, что считает мероприятие необходимым.

— Нужно, чтобы наши министерства иностранных дел работали, эксперты работали очень плотно друг с другом. И, конечно, необходимы личные встречи, — отметил Владимир Путин.

По его словам, встреча состоится, как только американская сторона будет готова — исходя, конечно, и из графика российского президента.