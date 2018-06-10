Путин поддержал саммит США-КНДР от лица стран ШОС

Россия поддерживает предстоящий саммит США и КНДР и приветствует стремление Вашингтона, Сеула и Пхеньяна к диалогу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао.

Глава государства отметил, что конфликт на Корейском полуострове сказывается на безопасности стран объединения. «Позитивно оцениваем настрой Пхеньяна, Сеула и Вашингтона на комплексное разрешение кризиса через диалог и переговоры в русле предложенной Россией и Китаем дорожной карты по урегулированию», — цитирует его ТАСС.

Президент также призвал остальные страны ШОС и дальше оказывать содействие урегулированию в регионе и отметил вклад Китая в этой сфере. «Россия приветствует предстоящий саммит США - КНДР», — заявил Путин.

Саммит США и Северной Кореи состоится 12 июня в Сингапуре, в рамках этого мероприятия запланирована встреча лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Оба политика уже вылетели на остров Сентоса.