Токио готов к нормализации отношений с КНДР в случае ее денуклеаризации

Япония готова нормализовать отношения с Северной Кореей и предоставить ей экономическое содействие, если Пхеньян откажется от своей ракетно-ядерной программы. С таким заявлением по итогам саммита «Большой семерки» выступил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

По его словам, страна готова к нормализации дипломатических отношений с КНДР при условии, что состоится денуклеаризация, а также будут решены вопросы с гражданами Японии, которые были похищены северокорейскими спецслужбами. Как сообщает ТАСС, именно эти вопросы должны рассматриваться и в ходе предполагаемой встречи лидеров двух государств.

Также Абэ отметил, что участники саммита единогласно подтвердили намерение требовать «неукоснительного и полного соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи». Также страны G7 полностью поддержали президента США Дональда Трампа, который 12 июня встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре.

Cаммит G7 в канадском Квебеке завершился 9 июня. В рамках мероприятия лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии обсудили такие вопросы, как торговые войны, ядерная программа Ирана и Парижское соглашение по климату.