Прямой эфир

Токио готов к нормализации отношений с КНДР в случае ее денуклеаризации

0
Фото: REUTERS/Christinne Muschi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония готова нормализовать отношения с Северной Кореей и предоставить ей экономическое содействие, если Пхеньян откажется от своей ракетно-ядерной программы. С таким заявлением по итогам саммита «Большой семерки» выступил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

По его словам, страна готова к нормализации дипломатических отношений с КНДР при условии, что состоится денуклеаризация, а также будут решены вопросы с гражданами Японии, которые были похищены северокорейскими спецслужбами. Как сообщает ТАСС, именно эти вопросы должны рассматриваться и в ходе предполагаемой встречи лидеров двух государств.

Также Абэ отметил, что участники саммита единогласно подтвердили намерение требовать «неукоснительного и полного соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи». Также страны G7 полностью поддержали президента США Дональда Трампа, который 12 июня встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре.

Cаммит G7 в канадском Квебеке завершился 9 июня. В рамках мероприятия лидеры США, Канады, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии обсудили такие вопросы, как торговые войны, ядерная программа Ирана и Парижское соглашение по климату. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония намерена оспорить пошлины США в ВТО
Глава МИД Японии не раскрыл детали скандала с шефом российского отдела ведомства

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017