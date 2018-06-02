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Япония намерена оспорить пошлины США в ВТО

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Введение пошлин США на импорт стали и алюминия является незаконным. В связи с этим Япония рассматривает возможность оспаривания правомерности их введения через Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.

Мэй разочарована решением США ввести пошлины на сталь

«Ограничения на импорт стали и других металлов неприемлемы. Страны, которые занимаются односторонним протекционизмом, не получают от этого никакой выгоды», — приводит ТАСС слова японского премьера.

О том, будет ли Япония оспаривать введение пошлин через ВТО, Асо заявил, что в настоящий момент окончательное решение по этому вопросу не принято, однако такой вариант рассматривается.

31 мая министр торговли США Уилбур Росс заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Решение вступило в силу с 1 июня текущего года.

По словам президента США Дональда Трампа, такие меры станут поддержкой американских производителей. Это также касается реализации импортных автомобилей. Данное решение Евросоюз оспорил в рамках ВТО.

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