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Глава МИД Японии не раскрыл детали скандала с шефом российского отдела ведомства

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Фото: REUTERS/Gustavo Graf
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Глава министерства иностранных дел Японии Tаро Коно не стал раскрывать детали скандала, касающегося директора российского отдела министерства Тадаацу Мори.

На заседании комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента министр заявил, что не намерен комментировать ситуацию и догадки по поводу личности пострадавших, пишет ТАСС.

5 июня глава российского отдела был отстранен от должности на девять месяцев в связи с нарушением законодательства о госслужащих и утраты доверия. Информационное агентство Киодо со ссылкой на свои источники заявило, что Тадаацу Мори подозревается в сексуальных домогательствах.

В нынешних активных контактах Москвы и Токио глава российского отдела играл важную роль. Именно он сопровождал Синдзо Абэ во время визита в Москву в мае 2018 года. Сейчас по данному вопросу проводится разбирательство.

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