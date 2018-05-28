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Трамп и Абэ встретятся перед саммитом лидеров США и КНДР‍

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Greg Lovett
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о встрече, которая пройдет до переговоров американского лидера с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

«Мы договорились о взаимодействии с тем, чтобы готовящаяся встреча на высшем уровне лидеров США и Северной Кореи была наполнена смыслом», — приводит  ТАСС слова Абэ.

Ранее сообщалось, что премьер Японии в начале июня планирует посетить Вашингтон. Он намерен заехать туда по пути в Канаду, где 8–9 июня пройдет саммит стран G7.

Переговоры лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланированы на 12 июня в Сингапуре. Однако после того, как началась подготовка сторон к встрече, американский лидер заявил о ее отмене. Это произошло 24 мая, когда Пхеньян объявил, что полностью уничтожил крупнейший в Северной Корее ядерный полигон Пхунгери.

27 мая Ким Чен Ын заявил, что «твердо намерен» принять участие в саммите. В тот же день американская делегация провела переговоры с представителями КНДР на границе Северной и Южной Кореи. На следующий день стало известно, что северокорейские дипломаты отправились в Сингапур для подготовки встречи.

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