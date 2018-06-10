Меркель разочаровалась в саммите G7

Встреча лидеров «Большой семерки» в Канаде была разочаровывающей, но формат необходимо сохранить, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Да, в этот раз это было сложно, это было разочаровывающе, но таким образом это не заканчивается», — отметила Меркель в эфире телеканала АRD. При этом канцлер подчеркнула, что формат не стоит «списывать со счета».

Ранее в бундестаге прокомментировали решение президента США Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита «Группы семи». Немецкие политики назвали действия американского лидера катастрофой.

Саммит G7 проходил в канадском Квебеке 8–9 июня. Встреча прошла на фоне серьезных разногласий между Соединенными Штатами и их партнерами. Речь, в частности, идет о решении Вашингтона выйти в одностороннем порядке из Парижского соглашения по климату, иранской ядерной сделки и введении пошлин на ввоз стали и алюминия.