Меркель разочарована решением Трампа по коммюнике G7

Решение президента США Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки» в канадском Квебеке удручает и разочаровывает. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Глава немецкого правительства также отметила, что отказ Трампа подписать документ был высказан посредством записи в Twitter. При этом Берлин документ поддерживает и считает, что он имеет законную силу, сообщает немецкая общественная телерадиокомпания ARD.

Также Меркель отметила, что решение американского лидера укрепило ее во мнении, что Европа должна активнее защищать свои принципы и ценности, необходимо прилагать больше усилий для укрепления Евросоюза.

Кроме того, Германия и ЕС больше не могут легкомысленно положиться на Соединенные Штаты. Однако Меркель подчеркнула, что разногласия с США не означают конца трансатлантического партнерства, и отметила, что намерена продолжить диалог с Трампом на июльском саммите НАТО в Брюсселе.

10 июня глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес заявила, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7 в Канаде. Ранее американского президента раскритиковал глава МИДа ФРГ Хайко Маас. Он заявил, что Трамп с помощью 280 символов уничтожил доверие.

8 июня немецкий министр иностранных дел рассказал, что между Берлином и Вашингтоном существуют серьезные разногласия и власти больше не могут этого замалчивать. В частности, речь идет о выходе США из иранской ядерной сделки, Парижского соглашения по климату и введении пошлин на металлы.