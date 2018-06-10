Прямой эфир

Меркель разочарована решением Трампа по коммюнике G7

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение президента США Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки» в канадском Квебеке удручает и разочаровывает. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Невеликолепная семерка
Торговая война США против союзников настроила участников G7 против Америки

Глава немецкого правительства также отметила, что отказ Трампа подписать документ был высказан посредством записи в Twitter. При этом Берлин документ поддерживает и считает, что он имеет законную силу, сообщает немецкая общественная телерадиокомпания ARD.

Также Меркель отметила, что решение американского лидера укрепило ее во мнении, что Европа должна активнее защищать свои принципы и ценности, необходимо прилагать больше усилий для укрепления Евросоюза.

Кроме того, Германия и ЕС больше не могут легкомысленно положиться на Соединенные Штаты. Однако Меркель подчеркнула, что разногласия с США не означают конца трансатлантического партнерства, и отметила, что намерена продолжить диалог с Трампом на июльском саммите НАТО в Брюсселе.

10 июня глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес заявила, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7 в Канаде. Ранее американского президента раскритиковал глава МИДа ФРГ Хайко Маас. Он заявил, что Трамп с помощью 280 символов уничтожил доверие.

8 июня немецкий министр иностранных дел рассказал, что между Берлином и Вашингтоном существуют серьезные разногласия и власти больше не могут этого замалчивать. В частности, речь идет о выходе США из иранской ядерной сделки, Парижского соглашения по климату и введении пошлин на металлы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меркель исключила возможность присоединения России к G8
Меркель не исключила поездки в Россию на чемпионат мира по футболу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017