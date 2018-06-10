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В бундестаге назвали катастрофой действия Трампа на G7

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Фото: ТАСС/Darmer/Davids/Ropi
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Президент США Дональд Трамп устроил катастрофу на саммите G7 в Канаде. Такую точку зрения высказала глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес. Ее слова приводит агентство DPA.

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Она подчеркнула, что своим твитом американский лидер «распрощался с международной ответственностью», поскольку «разумную и достойную доверия политику» нельзя проводить через социальные сети, передает ТАСС.

Налес также высказала мнение, что Евросоюз, Канада и Япония должны сотрудничать в вопросах примирения, разоружения, охраны окружающей среды и торговли, пока ситуация «не вышла из-под контроля».

Ранее американского президента раскритиковал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он заявил, что Трамп с помощью 280 символов уничтожил доверие.

8 июня он рассказал, что между Берлином и Вашингтоном существуют серьезные разногласия и немецкие власти больше не могут этого замалчивать. В частности, речь идет о выходе США из иранской ядерной сделки, Парижского соглашения по климату и введении пошлин на металлы.

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