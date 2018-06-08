Германия отказалась замалчивать разногласия с США

Германия больше не может замалчивать разногласия с США. Об этом в пятницу, 8 июня, заявил глава немецкого МИДа Хайко Маас в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в ФРГ привыкли полагаться на имеющиеся договоренности, однако «ситуация коренным образом изменилась». Маас добавил, что Соединенные Штаты остаются ближайшим партнером за пределами Европы, но «есть разногласия, которые мы больше не можем замалчивать».

Выход Вашингтона из договоренностей с Ираном по ядерной программе, соглашения по климату, а также введение пошлин являются односторонними решениями, наносящими вред Европе, считает немецкий министр. По мнению Мааса, Трамп идет на это сознательно, передает RT. Также глава МИДа раскритиковал американского лидера за то, что тот придерживается курса, ставящего США выше всех прочих государств.

«Ничто из этого не сделает мир лучше, безопаснее или спокойнее», — констатировал Маас.

Министр призвал европейские страны к более тесному сотрудничеству на фоне усложнившихся отношений с Вашингтоном и приветствовал идею создания европейского совета безопасности. «Нам нужны преобразования, чтобы быть дееспособными и реагировать гораздо лучше и быстрее», — подчеркнул он.

Президент США 8 мая объявил о выходе Вашингтона из достигнутого в 2015 году международными посредниками соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных — то есть ограничений в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. В Евросоюзе подчеркнули при этом, что будут выполнять условия сделки, пока их придерживается Тегеран.

Ввозные пошлины на алюминий и сталь из большинства стран, включая Канаду, Мексику, страны Евросоюза и КНР, вступили в действие с 1 июня. Эти действия американского президента резко раскритиковали лидеры ряда европейских стран и Канады. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила на саммите G7 в Канаде, что Евросоюзу необходимо пропорционально ответить на таможенные пошлины на сталь и алюминий, которые ввели власти США.