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Мэй заявила о необходимости пропорционально ответить на пошлины США

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Евросоюзу необходимо пропорционально ответить на таможенные пошлины на сталь и алюминий, которые с начала месяца ввели власти США. С таким заявлением на саммите G7 в Канаде выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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По ее словам, Евросоюз обязан применить ответные меры. Мэй отметила, что Европейский союз взаимодействует между собой для того, чтобы ответ США находился в рамках правил Всемирной торговой организации, сообщает ТАСС.

4 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом назвала решение Вашингтона ввести импортные пошлины на сталь и алюминий «несправедливым и глубоко разочаровывающим».

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики. Помимо этого, Белый дом объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Трамп объяснил такие действия поддержкой американских производителей, в том числе при реализации импортных автомобилей

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