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Меркель исключила возможность присоединения России к G8

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Канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность возвращения России к формату G8 в связи с тем, что РФ не соответствует критериям членства в организации. Такое заявление канцлер сделала, выступая перед депутатами бундестага.

По мнению Меркель, исключение России из G8 было неизбежным после присоединения Крыма к России, что является «вопиющим нарушением международного права». В связи с этим канцлер отметила, что пока нет варианта, при котором Россия вновь присоединится к G7. При этом канцлер заявила о необходимости диалога с Россией по основным международным вопросам.

«Я за переговоры с Россией, но с учетом имеющихся у нас разногласий», — отметила она. По словам канцлера, регулярные контакты с Россией проходят в том числе в формате G20, передает «Федеральное агентство новостей».

18 мая канцлер Германии посетила Сочи, где состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, выход США из атомной сделки с Ираном и двусторонние отношения, в том числе реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Кроме этого, главы двух стран поручили министрам иностранных дел вернуться к теме создания миссии ООН в Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ, а также обсудили возможную встречу «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Украина и Франция.

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