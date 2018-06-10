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Главы стран ШОС приняли итоговую декларацию саммита

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли Циндаоскую декларацию по итогам саммита. Подписи под документом поставили руководители России, Китая, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также Индии и Пакистана.

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Декларация состоит из 17 документов, которые касаются экономического и туристического сотрудничества между странами, борьбы с терроризмом, наркотиками, эпидемиями и загрязнением окружающей среды, отмечает «РИА Новости».

В совместном заявлении стороны в очередной раз подтвердили безальтернативность политического процесса в Сирии и призвали участников «ядерной сделки» с Ираном соблюдать обязательства ради стабильности во всем мире и регионе. Также они указали на необходимость урегулирования конфликта на востоке Украины на основании Минских договоренностей.

Кроме того, главы стран — участниц ШОС отметили контакты между КНДР и США и призвали всех оказывать содействие переговорному процессу.

Саммит ШОС прошел в китайском прибрежном городе Циндао 9–10 июня.

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