Главы стран ШОС приняли итоговую декларацию саммита

Главы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли Циндаоскую декларацию по итогам саммита. Подписи под документом поставили руководители России, Китая, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, а также Индии и Пакистана.

Декларация состоит из 17 документов, которые касаются экономического и туристического сотрудничества между странами, борьбы с терроризмом, наркотиками, эпидемиями и загрязнением окружающей среды, отмечает «РИА Новости».

В совместном заявлении стороны в очередной раз подтвердили безальтернативность политического процесса в Сирии и призвали участников «ядерной сделки» с Ираном соблюдать обязательства ради стабильности во всем мире и регионе. Также они указали на необходимость урегулирования конфликта на востоке Украины на основании Минских договоренностей.

Кроме того, главы стран — участниц ШОС отметили контакты между КНДР и США и призвали всех оказывать содействие переговорному процессу.

Саммит ШОС прошел в китайском прибрежном городе Циндао 9–10 июня.