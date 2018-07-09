В Канаде стартовали учения НАТО

В канадской провинции Альберта начались учения НАТО по отработке радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом сообщается в заявлении министерства национальной обороны Канады.

Учения под названием Precise Response-2018 пройдут с 9 по 27 июля. В ходе маневров будет отрабатываться реагирование на возможные последствия использования оружия массового уничтожения, среди которого химические, ядерные, биологические, радиоактивные и взрывоопасные вещества.

«Учения Precise Response являются хорошей возможностью для стран-участниц проверить свои навыки и повысить процесс взаимодействия в условиях, близких к реальным. Они позволят участникам приобрести необходимый опыт для эффективного реагирования на внутренние и международные угрозы, связанные с необходимостью применения [средств] РХБЗ», –– приводит ТАСС заявление канадского минобороны.

Число военных и техники, задействованных в учениях, не уточняется. Также не сообщается, военнослужащие каких стран альянса примут участие в маневрах.

В 2017 году в Precise Response приняли участие более 350 военных из 11 стран НАТО.

26 июня сообщалось, что в странах Прибалтики начались учения ВВС НАТО и государств-партнеров альянса.

МИД России отреагировал на возросшую активность альянса.