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В Эстонии призвали не бояться военных учений России

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Член Партии реформ Эстонии и эксперт по безопасности Ээрик-Нийлес Кросс прокомментировал военные учения «Восток-2018», которые пройдут в России в августе-сентябре.

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«Страх не поможет, и ему нет смысла подчиняться, но на учения русских нужно обратить внимание», — цитирует Postimees слова Кросса.

Политик отметил, что это лишь «умышленная демонстрация мускулатуры». По его словам, таким образом Россия пытается посеять неясность среди западных союзников. 

«За военными учениями в России, конечно, нужно наблюдать, но не исходить из того, что сейчас начнется война или последует нападение», — добавил он, отметив, что это зависит также от многих других обстоятельств.

1 сентября немецкое издание Handelsblatt заявило, что по своему размаху учения, которые пройдут в Сибири и на Дальнем Востоке, сопоставимы с крупнейшими операциями Второй мировой войны. По мнению экспертов газеты, такими масштабными учениями Россия посылает миру мощный сигнал, при этом воплощая в жизнь страхи Вашингтона о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина.

Министерство обороны России задействует в военных учениях «Восток-2018» 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более 1 тыс. самолетов, заявил 28 августа глава ведомства Сергей Шойгу.

В прошлом году состоялись стратегические учения «Запад-2017». Они проходили с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии. В них принимало участие около 13 тыс. военнослужащих.

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