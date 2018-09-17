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Стали известны темы переговоров Путина и Орбана

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и премьер–министр Венгрии Виктор Орбан встретятся 18 сентября в Москве и обсудят экономические и энергетические вопросы. Об этом в понедельник, 17 сентября, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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По словам министра, основным вопросом станет согласование цены и объема поставок российского газа в Венгрию в 2020 году, передает «РИА Новости».

«Мы договорились об объемах и цене газа, который будет поставлен в 2019 году, мы должны прийти к соглашению по 2020 году», — пояснил глава венгерской дипломатии. По его словам, идут переговоры об укреплении экономического сотрудничества России и Венгрии.

В 2017 году экономические связи между странами показали рост на 30%, что, по словам Сийярто, стало положительной динамикой после негативной тенденции прошлых лет.

Кремль анонсировал встречу глав России и Венгрии в конце августа.

В прошлый раз Путин и Орбан проводили переговоры 15 июля. Виктор Орбан тогда отметил, что антироссийские санкции вредят отношениям между двумя странами.

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