Европарламент накажет Венгрию за нарушение демократических принципов

Европарламент (ЕП) в среду, 12 сентября, принял резолюцию, которая указывает на угрозу нарушения Венгрией основополагающих демократических принципов и ценностей Европейского союза. Как сообщается на официальном сайте ЕП, в случае нарушения государством договора о ЕС к Будапешту могут применить дисциплинарные меры.

Документ поддержали 448 депутатов ЕП, 197 выступили против, 48 парламентариев воздержались. ЕП беспокоят такие аспекты венгерской внутренней политики, как независимость судов, свобода высказываний, коррупция и работа конституционной системы, пишет ТАСС.

Будапешт обвиняют в нарушении 2-й статьи договора о Европейском союзе, в которой утверждается, что ЕС «основан на ценностях уважения к человеческому достоинству, свободе, демократии, равенству, верховенству права и соблюдению прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам». При нарушении этих принципов к стране-виновнице могут применить 7-ю статью договора о ЕС. В соответствии с ней Евросоюз может приостановить ряд прав этого государства в европейских органах власти. В частности, Венгрия рискует потерять право голоса в Совете ЕС.

Ранее, 11 сентября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на сессии Европарламента, что не позволит «шантажировать» свою страну, передает «РИА Новости». Глава венгерского правительства заявил, что Будапешт не собирается отказываться от выбранного курса. Он «будет защищать свои границы, поставит заслон на пути нелегальной миграции и будет отстаивать свои права», сообщило ТАСС.

Венгрия давно известна своей жесткой позицией в отношении нелегальной миграции. В частности, в июне этого года в стране ввели уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам, отмечает НТВ.