Кремль анонсировал переговоры Путина и премьера Венгрии

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Встреча состоится 18 сентября в Москве.

Первоначально информацию о встрече распространила пресс-служба венгерского кабмина. В связи с этим «Интерфакс» обратился к пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову с вопросом, есть ли в графике Путина это мероприятие.

«Да. Есть», — сказал Песков.

В прошлый раз Путин и Орбан проводили переговоры 15 июля. Венгерский премьер тогда отметил, что антироссийские санкции вредят отношениям между двумя странами.