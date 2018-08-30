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Кремль анонсировал переговоры Путина и премьера Венгрии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Emmanuele Contini
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Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Встреча состоится 18 сентября в Москве. 

Первоначально информацию о встрече распространила пресс-служба венгерского кабмина. В связи с этим «Интерфакс» обратился к пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову с вопросом, есть ли в графике Путина это мероприятие.

«Да. Есть», — сказал Песков. 

В прошлый раз Путин и Орбан проводили переговоры 15 июля. Венгерский премьер тогда отметил, что антироссийские санкции вредят отношениям между двумя странами.

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