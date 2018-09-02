Троянские кони Москвы: кто и как разрушает европейское единство

Состоявшаяся во вторник, 28 августа, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьера итальянского правительства Маттео Сальвинии ознаменовала собой фактически образование «двух Европ внутри одного Евросоюза», считают политологи Старого Света. В том, что произошло и во что это может вылиться, разбирался европейский корреспондент портала iz.ru

Предупрежден, но не вооружен

Потрясение, показавшееся большинству политаналитиков стран ЕС неожиданным, на самом деле было вполне прогнозируемо: глава «Движения «5 звезд», он же — министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо в начале двадцатых чисел августа сообщил: «Будет жаркая осень». Жаркая — в политическом смысле, разумеется.

Фактически Брюссель был итальянским министром предупрежден. Но по какой-то причине предпочел не следовать второй части известного изречения и не сделал ничего, чтобы «быть вооруженным».

евро Министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо Фото: Global Look Press/imago stock&people

Высокопоставленные лица европейской политики почли за лучшее обойти слова Ди Майо молчанием — авось пронесет. А тут еще США с их новым пакетом антироссийских санкций, способных подвести под монастырь изрядное количество ведущих корпораций континента, что сильно потреплет экономику «Содружества 27», — вот и другая причина, почему предупреждение с Апеннин предпочли спустить на тормозах.

Воевать на два фронта сил может не хватить. Стало быть, проблемы решать лучше в очередь. Более важной была определена внешняя угроза — исходящая из-за «лужи», как любят называть в прессе Старого Света Атлантический океан. А с внутренними противоречиями в ЕС решили «как-нибудь разобраться малой кровью и позднее».

Партнер Ди Майо по правительственной коалиции и лидер партии «Лига севера», министр внутренних дел Италии и вице-премьер правительства Маттео Сальвини не стал дожидаться, когда первый осенний месяц 2018 года вступит в свои календарные права.

Хорошая политическая осень начинается добротной летней подготовкой — справедливость этого утверждения подтвердил самый, пожалуй, популярный из действующих ныне итальянских политиков, встретившись в Милане с лидером Венгрии Виктором Орбаном, наиболее харизматичной, по определению испанской El Confidrncial, фигурой «вышеградской четверки» (Венгрия, Чехия, Польша, Словакия), выступающей против приема странами ЕС ближневосточных и африканских беженцев.

«Настоящие враги Европы»

Итало-венгерский летучий саммит был истолкован континентальными СМИ как послание, адресованное франко-германской оси, которую крепко держат президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы не должны забывать, как несколько дней назад президент Франции сказал, что Орбан и Сальвини являются двумя настоящими врагами Европы. Это то, на что Сальвини, похоже, с удовольствием ответил своими действиями: да, вы правы», — прокомментировал для названного выше издания Марко Гервасони, историк и политолог из римского Международного университета социологических исследований Гвидо Карли (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli).

евро Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и канцлер Германии Ангела Меркель (справа) Фото: Global Look Press/Ye Pingfan

«Идея Сальвинии–Орбана состоит в следующем: дать понять всем, что в противовес проекту федералистской Европы, вынашиваемому Макроном, существует также блок стран, которые выступают за так называемую Европу наций», — считает Гервасони.

Главным «преступлением», которое собирается совершить группа, организуемая Орбаном и Сальвини, эксперт считает намерение вернуть национальным государствам право вести самостоятельную внешнюю политику и принимать решения, не согласуясь с мнением остальных стран сообщества. То есть фактическое возвращение странам ЕС суверенитета, который в настоящее время вроде бы не отменен, но существует лишь формально.

Ознакомившись с выводами Гервасони, итальянская экономическая газета Il Sole 24 Ore оценила встречу Сальвини с Орбаном как «саммит, отдаляющий Италию от ЕС».

И шведы — туда же

Встреча Маттео Сальвини с венгерским премьер-министром состоялась почти в одно время с переговорами между премьер-министром Италии Джузеппе Конте и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Известно, что Бабиш, занимающийся в чешском кабинете персонально вопросами иммиграции, намерен решать их так же, как и Орбан. Что, в общем-то, особым сюрпризом не является — обе страны входят в «вышеградскую группу». Эта четверка стран, по определению политэкспертов ЕС, неожиданно превращается из «камешка в ботинке Евросоюза» в стену, о которую сообщество может разбить себе лоб.

Альянс «антиММ» (против «оси Макрон–Меркель») формируется вокруг имеющейся уже устойчивой структуры «четверки». В число примкнувших к ней (или настроенных примкнуть в ближайшее время) евроаналитики вносят уже Австрию, нынешнее правительство которой симпатизирует позиции Сальвини. Сюда же, вероятно, придется приплюсовать еще одну увесистую единицу — Швецию.

евро Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото: Global Look Press/Michal Krumphanzl

Скандинавское государство до недавних пор считалось одной из опор традиционного ЕС и безоговорочно соглашалось с евросоюзной политикой широко открытых дверей для мигрантов, почитанием ЛГБТ в качестве одной из непреходящих европейских ценностей, а также русофобией как объединяющим сообщество фактором.

9 сентября в Швеции пройдут парламентские выборы, в которых правые националисты — партия «Шведские демократы» — могут получить от 20% голосов (согласно последним опросам, проводимым внутри страны) до 28% (в соответствии с оценками экспертов, живущих за пределами Скандинавского полуострова). Эти цифры позволят националистам стать как минимум второй по численности фракцией в риксдаге (не исключено, что и первой) и диктовать свои условия не только Стокгольму, но и Брюсселю.

Вкупе с Италией «второй фронт в Евросоюзе» получается вполне оформившимся и боеспособным.

Тень Берлускони

Человеком, способствовавшим встрече Сальвини и Орбана, был Сильвио Берлускони. Политический тяжеловес не только итальянского, но и европейского масштаба, с которым Орбан поддерживал дружбу в течение многих лет. Всё было бы не так страшно для ЕС, если бы «вечный Сильвио», трижды занимавший премьерское кресло апеннинского государства и возглавлявший в разное время четыре его министерства, не считался закадычным другом Владимира Путина (помните, как они в подвалах «Массандры» продегустировали бутылочку крымского коллекционного вина 200-летней выдержки?).

Логическая цепочка «Берлускони — человек Путина, Орбан — человек Берлускони» легко приводит западных политологов к выводу: «значит, и Сальвинии, и Орбан — троянские кони Москвы в Евросоюзе».

Кстати, встреча Сальвини–Орбан состоялась в Милане. Городе, где Берлускони неофициально считается царем и богом.

«В Италии у меня отличный друг по фамилии Берлускони. Я попросил его помочь мне в организации встречи с Сальвини. И он ответил мне, что без проблем, — сказал Орбан. — Зачем мне было встречаться с Маттео? Чтобы быть уверенным, что в Европе реально существуют два блока. Брюссельский, проводящий официальную политику ЕС, составленный немцами, французами и испанцами, которые утверждают, что иммиграция должна контролироваться. И мы, находящиеся с другой стороны, считающие, что иммиграция должна быть прекращена».

евро Сильвио Берлускони — итальянский государственный и политический деятель Фото: Global Look Press/Silvia Lore

Высказывание Орбана «брюссельскому блоку» не понравилось, а последующее заявление, что венгр считает Сальвини героем борьбы против нашествия беженцев, вызвало просто взрыв негодования, смешанного с испугом.

Сторонники нынешней миграционной политики с новыми силами взялись за поиск компромата на итальянского вице-премьера. С особым удовольствием (но, впрочем, без особой надежды) тиражируя статьи и новости из серии «прокуратура Агридженто (Сицилия) начала расследование по вопросу незаконности отказа Сальвини спасательному судну со 177 беженцами на борту причалить в одном из портов и дать возможность людям сойти на берег».

Европейские СМИ наперебой сообщают, что «безусловно, имеет место злоупотребление служебным положением, незаконные аресты и похищения людей». Подтверждения фактов арестов и похищений не представлено никаких, их заменяет сентенция «и это не первый раз». После чего выражается надежда, что в результате следственных действий лидер «Лиги» как минимум должен будет подать в отставку с поста вице-премьера.

«Пришельцы, убирайтесь вон!»

Во время саммита в Милане прошла протестная демонстрация в центре города, организованная левацкой партией «Свободные и равные» (Liberi e Uguali) и собравшая примерно 2000 участников. Демонстранты выступили в защиту политики безлимитного приема «иммигрантов, спасающихся от войн, идущих в их странах, и стучащихся в закрытые двери (по вине Сальвини), хотя руководство Евросоюза обещало держать их открытыми».

Количество выступивших «в защиту мигрантов» в Милане совершенно не выглядит впечатляющим при сопоставлении этой акции с манифестациями в германском Хемнице. Где, только по официальным (заниженным, как обычно, считают эксперты) данным, не менее 6 тыс. человек митингуют, скандируя «Пришельцы, убирайтесь вон».

Беспорядки в Хемнице вспыхнули после того, как два беженца (сириец 22 лет и уроженец Ирака 23 лет) зарезали 35-летнего германского гражданина. Чрезвычайное происшествие случилось 26 августа во время отмечавшегося в городе, расположенном на территории бывшей ГДР, праздника. Поднявшаяся с этого момента волна народного гнева не утихает.

евро Мигранты, спасенные из вод Средиземного моря. Неаполь, Италия Фото: Global Look Press/Alessio Paduano

Поддерживающие официальную линию Брюсселя европейские СМИ не сомневаются, что «восточная часть Германии, колыбель ультраправых националистических партий ПЕГИДА (Патриотические европейцы против исламизации Запада) и «Альтернатива для Германии» (АдГ), доставит еще много головной боли нынешнему правительству ФРГ. И обеспечит на своей территории на следующих выборах в бундестаг превосходство исламофобам и противникам мультикультурализма».

Итальянского министра внутренних дел события в Хемнице должны были только утвердить во мнении, что «нашествие с востока» ничего хорошего Италии не принесет. А малочисленность демонстрантов в Милане — подтвердить, что большинство населения страны «иммигрантскую волну со стороны моря» не приветствует и мнение свое на этот счет менять не намерено.

Больше того, Италия готова встать на путь усиления защиты собственных национальных интересов. Вплоть до открытой конфронтации с Евросоюзом. Ударив по нему прежде всего финансами.

«Если в Брюсселе хотят продолжать получать ежегодно €20 млрд взноса от нашей страны, они обязаны решить проблему закрытия по крайней мере внешней границы ЕС, — сказал, комментируя итоги итало-венгерской встречи, упоминавшийся выше Луиджи Ди Майо. — Эти деньги отнимаются у итальянских налогоплательщиков, вместо того чтобы обеспечить им безопасное существование на своей земле. Если ЕС не выполняет своих обязательств, мы считаем себя свободными от выполнения наших».

Большое путешествие к распаду ЕС

«Сегодня мы начинаем совместное путешествие, которое через несколько месяцев приведет к изменениям в европейских институтах», — сказал в завершение состоявшейся по итогам саммита пресс-конференции Маттео Сальвини.

евро Министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини Фото: Global Look Press/www.imagephotoagency.it

Реплику политика эксперты восприняли как надежду евроскептиков на победу в предстоящих в 2019 году выборах в Европарламент.

«Италия — единственная страна, показавшая, что можно перекрыть морской трафик нелегалов. Пока подобное удалось реализовать некоторым государствам, имеющим только сухопутные границы, — резюмировал, в свою очередь, Виктор Орбан. — Поэтому господин Сальвини пользуется заслуженным уважением в нашей стране. Мы — небольшое государство, но сделаем всё, что в наших силах, для защиты границ ЕС. Мы не должны переселять мигрантов из стран прибытия на внутренние территории Евросоюза. Мы должны не пускать прибывающих сейчас и изгнать прибывших ранее».