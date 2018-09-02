Троянские кони Москвы: кто и как разрушает европейское единство
Состоявшаяся во вторник, 28 августа, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьера итальянского правительства Маттео Сальвинии ознаменовала собой фактически образование «двух Европ внутри одного Евросоюза», считают политологи Старого Света. В том, что произошло и во что это может вылиться, разбирался европейский корреспондент портала iz.ru
Предупрежден, но не вооружен
Потрясение, показавшееся большинству политаналитиков стран ЕС неожиданным, на самом деле было вполне прогнозируемо: глава «Движения «5 звезд», он же — министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо в начале двадцатых чисел августа сообщил: «Будет жаркая осень». Жаркая — в политическом смысле, разумеется.
Фактически Брюссель был итальянским министром предупрежден. Но по какой-то причине предпочел не следовать второй части известного изречения и не сделал ничего, чтобы «быть вооруженным».
Министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо
Высокопоставленные лица европейской политики почли за лучшее обойти слова Ди Майо молчанием — авось пронесет. А тут еще США с их новым пакетом антироссийских санкций, способных подвести под монастырь изрядное количество ведущих корпораций континента, что сильно потреплет экономику «Содружества 27», — вот и другая причина, почему предупреждение с Апеннин предпочли спустить на тормозах.
Воевать на два фронта сил может не хватить. Стало быть, проблемы решать лучше в очередь. Более важной была определена внешняя угроза — исходящая из-за «лужи», как любят называть в прессе Старого Света Атлантический океан. А с внутренними противоречиями в ЕС решили «как-нибудь разобраться малой кровью и позднее».
Партнер Ди Майо по правительственной коалиции и лидер партии «Лига севера», министр внутренних дел Италии и вице-премьер правительства Маттео Сальвини не стал дожидаться, когда первый осенний месяц 2018 года вступит в свои календарные права.
Хорошая политическая осень начинается добротной летней подготовкой — справедливость этого утверждения подтвердил самый, пожалуй, популярный из действующих ныне итальянских политиков, встретившись в Милане с лидером Венгрии Виктором Орбаном, наиболее харизматичной, по определению испанской El Confidrncial, фигурой «вышеградской четверки» (Венгрия, Чехия, Польша, Словакия), выступающей против приема странами ЕС ближневосточных и африканских беженцев.
«Настоящие враги Европы»
Итало-венгерский летучий саммит был истолкован континентальными СМИ как послание, адресованное франко-германской оси, которую крепко держат президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мы не должны забывать, как несколько дней назад президент Франции сказал, что Орбан и Сальвини являются двумя настоящими врагами Европы. Это то, на что Сальвини, похоже, с удовольствием ответил своими действиями: да, вы правы», — прокомментировал для названного выше издания Марко Гервасони, историк и политолог из римского Международного университета социологических исследований Гвидо Карли (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli).
Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и канцлер Германии Ангела Меркель (справа)
«Идея Сальвинии–Орбана состоит в следующем: дать понять всем, что в противовес проекту федералистской Европы, вынашиваемому Макроном, существует также блок стран, которые выступают за так называемую Европу наций», — считает Гервасони.
Главным «преступлением», которое собирается совершить группа, организуемая Орбаном и Сальвини, эксперт считает намерение вернуть национальным государствам право вести самостоятельную внешнюю политику и принимать решения, не согласуясь с мнением остальных стран сообщества. То есть фактическое возвращение странам ЕС суверенитета, который в настоящее время вроде бы не отменен, но существует лишь формально.
Ознакомившись с выводами Гервасони, итальянская экономическая газета Il Sole 24 Ore оценила встречу Сальвини с Орбаном как «саммит, отдаляющий Италию от ЕС».
И шведы — туда же
Встреча Маттео Сальвини с венгерским премьер-министром состоялась почти в одно время с переговорами между премьер-министром Италии Джузеппе Конте и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Известно, что Бабиш, занимающийся в чешском кабинете персонально вопросами иммиграции, намерен решать их так же, как и Орбан. Что, в общем-то, особым сюрпризом не является — обе страны входят в «вышеградскую группу». Эта четверка стран, по определению политэкспертов ЕС, неожиданно превращается из «камешка в ботинке Евросоюза» в стену, о которую сообщество может разбить себе лоб.
Альянс «антиММ» (против «оси Макрон–Меркель») формируется вокруг имеющейся уже устойчивой структуры «четверки». В число примкнувших к ней (или настроенных примкнуть в ближайшее время) евроаналитики вносят уже Австрию, нынешнее правительство которой симпатизирует позиции Сальвини. Сюда же, вероятно, придется приплюсовать еще одну увесистую единицу — Швецию.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Скандинавское государство до недавних пор считалось одной из опор традиционного ЕС и безоговорочно соглашалось с евросоюзной политикой широко открытых дверей для мигрантов, почитанием ЛГБТ в качестве одной из непреходящих европейских ценностей, а также русофобией как объединяющим сообщество фактором.
9 сентября в Швеции пройдут парламентские выборы, в которых правые националисты — партия «Шведские демократы» — могут получить от 20% голосов (согласно последним опросам, проводимым внутри страны) до 28% (в соответствии с оценками экспертов, живущих за пределами Скандинавского полуострова). Эти цифры позволят националистам стать как минимум второй по численности фракцией в риксдаге (не исключено, что и первой) и диктовать свои условия не только Стокгольму, но и Брюсселю.
Вкупе с Италией «второй фронт в Евросоюзе» получается вполне оформившимся и боеспособным.
Тень Берлускони
Человеком, способствовавшим встрече Сальвини и Орбана, был Сильвио Берлускони. Политический тяжеловес не только итальянского, но и европейского масштаба, с которым Орбан поддерживал дружбу в течение многих лет. Всё было бы не так страшно для ЕС, если бы «вечный Сильвио», трижды занимавший премьерское кресло апеннинского государства и возглавлявший в разное время четыре его министерства, не считался закадычным другом Владимира Путина (помните, как они в подвалах «Массандры» продегустировали бутылочку крымского коллекционного вина 200-летней выдержки?).
Логическая цепочка «Берлускони — человек Путина, Орбан — человек Берлускони» легко приводит западных политологов к выводу: «значит, и Сальвинии, и Орбан — троянские кони Москвы в Евросоюзе».
Кстати, встреча Сальвини–Орбан состоялась в Милане. Городе, где Берлускони неофициально считается царем и богом.
«В Италии у меня отличный друг по фамилии Берлускони. Я попросил его помочь мне в организации встречи с Сальвини. И он ответил мне, что без проблем, — сказал Орбан. — Зачем мне было встречаться с Маттео? Чтобы быть уверенным, что в Европе реально существуют два блока. Брюссельский, проводящий официальную политику ЕС, составленный немцами, французами и испанцами, которые утверждают, что иммиграция должна контролироваться. И мы, находящиеся с другой стороны, считающие, что иммиграция должна быть прекращена».
Сильвио Берлускони — итальянский государственный и политический деятель
Высказывание Орбана «брюссельскому блоку» не понравилось, а последующее заявление, что венгр считает Сальвини героем борьбы против нашествия беженцев, вызвало просто взрыв негодования, смешанного с испугом.
Сторонники нынешней миграционной политики с новыми силами взялись за поиск компромата на итальянского вице-премьера. С особым удовольствием (но, впрочем, без особой надежды) тиражируя статьи и новости из серии «прокуратура Агридженто (Сицилия) начала расследование по вопросу незаконности отказа Сальвини спасательному судну со 177 беженцами на борту причалить в одном из портов и дать возможность людям сойти на берег».
Европейские СМИ наперебой сообщают, что «безусловно, имеет место злоупотребление служебным положением, незаконные аресты и похищения людей». Подтверждения фактов арестов и похищений не представлено никаких, их заменяет сентенция «и это не первый раз». После чего выражается надежда, что в результате следственных действий лидер «Лиги» как минимум должен будет подать в отставку с поста вице-премьера.
«Пришельцы, убирайтесь вон!»
Во время саммита в Милане прошла протестная демонстрация в центре города, организованная левацкой партией «Свободные и равные» (Liberi e Uguali) и собравшая примерно 2000 участников. Демонстранты выступили в защиту политики безлимитного приема «иммигрантов, спасающихся от войн, идущих в их странах, и стучащихся в закрытые двери (по вине Сальвини), хотя руководство Евросоюза обещало держать их открытыми».
Количество выступивших «в защиту мигрантов» в Милане совершенно не выглядит впечатляющим при сопоставлении этой акции с манифестациями в германском Хемнице. Где, только по официальным (заниженным, как обычно, считают эксперты) данным, не менее 6 тыс. человек митингуют, скандируя «Пришельцы, убирайтесь вон».
Беспорядки в Хемнице вспыхнули после того, как два беженца (сириец 22 лет и уроженец Ирака 23 лет) зарезали 35-летнего германского гражданина. Чрезвычайное происшествие случилось 26 августа во время отмечавшегося в городе, расположенном на территории бывшей ГДР, праздника. Поднявшаяся с этого момента волна народного гнева не утихает.
Мигранты, спасенные из вод Средиземного моря. Неаполь, Италия
Поддерживающие официальную линию Брюсселя европейские СМИ не сомневаются, что «восточная часть Германии, колыбель ультраправых националистических партий ПЕГИДА (Патриотические европейцы против исламизации Запада) и «Альтернатива для Германии» (АдГ), доставит еще много головной боли нынешнему правительству ФРГ. И обеспечит на своей территории на следующих выборах в бундестаг превосходство исламофобам и противникам мультикультурализма».
Итальянского министра внутренних дел события в Хемнице должны были только утвердить во мнении, что «нашествие с востока» ничего хорошего Италии не принесет. А малочисленность демонстрантов в Милане — подтвердить, что большинство населения страны «иммигрантскую волну со стороны моря» не приветствует и мнение свое на этот счет менять не намерено.
Больше того, Италия готова встать на путь усиления защиты собственных национальных интересов. Вплоть до открытой конфронтации с Евросоюзом. Ударив по нему прежде всего финансами.
«Если в Брюсселе хотят продолжать получать ежегодно €20 млрд взноса от нашей страны, они обязаны решить проблему закрытия по крайней мере внешней границы ЕС, — сказал, комментируя итоги итало-венгерской встречи, упоминавшийся выше Луиджи Ди Майо. — Эти деньги отнимаются у итальянских налогоплательщиков, вместо того чтобы обеспечить им безопасное существование на своей земле. Если ЕС не выполняет своих обязательств, мы считаем себя свободными от выполнения наших».
Большое путешествие к распаду ЕС
«Сегодня мы начинаем совместное путешествие, которое через несколько месяцев приведет к изменениям в европейских институтах», — сказал в завершение состоявшейся по итогам саммита пресс-конференции Маттео Сальвини.
Министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини
Реплику политика эксперты восприняли как надежду евроскептиков на победу в предстоящих в 2019 году выборах в Европарламент.
«Италия — единственная страна, показавшая, что можно перекрыть морской трафик нелегалов. Пока подобное удалось реализовать некоторым государствам, имеющим только сухопутные границы, — резюмировал, в свою очередь, Виктор Орбан. — Поэтому господин Сальвини пользуется заслуженным уважением в нашей стране. Мы — небольшое государство, но сделаем всё, что в наших силах, для защиты границ ЕС. Мы не должны переселять мигрантов из стран прибытия на внутренние территории Евросоюза. Мы должны не пускать прибывающих сейчас и изгнать прибывших ранее».