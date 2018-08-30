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Франция не довольна игнорированием ценностей Евросоюза рядом стран

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Фото: TASS/Zuma/Panoramic
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Франция не довольна тем, что ряд консервативных правительств внутри Евросоюза используют его ради финансовой выгоды, но игнорируют основополагающие ценности, свойственные континентальному сообществу. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Великобритания, Италия, Центральная и Восточная Европа, несмотря на позитивные результаты, подвержены действию центробежных сил. Ле Дриан отметил, что все они могут самостоятельно выбирать себе правителей, но при этом печально видеть, что они несовместимы с ценностями ЕС и не уважают его основополагающие принципы, пишет ТАСС.

Также министр заявил, что подобные государства к Евросоюзу имеют только утилитарное отношение, выбирая только то, что им самим интересно, например, перераспределение денег. Ле Дриан заявил, что Франция не готова платить за такую Европу.

Ранее 29 августа президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с государственным визитом в Копенгагене, подтвердил, что вступил в противостояние по вопросу о мигрантах с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 

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