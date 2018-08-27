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Рейтинг Макрона установил новый антирекорд

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Уровень популярности президента Франции Эммануэля Макрона среди населения снизился до 34% за последний месяц. Этот показатель стал самым низким за всё его президентство начиная с 2017 года. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса французского института изучения общественного мнения lFop.

«34% французов удовлетворены Эммануэлем Макроном. Понижение на пять процентов по сравнению с июлем. Этот показатель ниже, чем у Николя Саркози в августе 2008 года (40%)», — говорится в сообщении lFop в микроблоге Twitter.

В июле этот показатель составлял 39%, что тоже стало антирекордом Макрона. Тогда снижение его популярности связали с делом экс-сотрудника администрации Александра Беналля, которого обвинили в избиении манифестанта на первомайской демонстрации в Париже.

Самый высокий рейтинг президента Франции социологи зафиксировали в начале его президентства — в мае и июне 2017 года (62% и 64% французов были довольны его политикой).

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