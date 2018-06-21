Венгерские парламентарии одобрили пакет законопроектов «Стоп Сорос»

Парламент Венгрии одобрил ряд законопроектов, известных под названием «Стоп Сорос».

В частности, они вводят ограничения в отношении неправительственных организаций (НПО) и криминализируют помощь нелегальным мигрантам. Согласно документу, предусматривается введение уголовного наказания в отношении лиц, оказывающих мигрантам помощь.

Парламентарии также приняли конституционную поправку, которая делает нелегальным переселение в страну на постоянной основе «иностранного населения», передает «Федеральное агентство новостей».

Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее неоднократно критиковал американского миллиардера Джорджа Сороса из-за вмешательства финансируемых бизнесменом общественных групп в предвыборную кампанию и пропаганды миграционной поддержки.

8 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По их итогам правящая коалиция из националистической партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» во главе с Орбаном из Христианско-демократической народной партии получила конституционное большинство в парламенте.

Борьба с наплывом мигрантов была ключевой темой предвыборной кампании партии «Фидес». Из-за того, что Будапешт выступает против миграционной политики Евросоюза (в частности, не согласен с квотами по распределению беженцев), ЕС пригрозил сократить финансирование Венгрии из-за «подрыва верховенства права».



