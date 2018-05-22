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Еврокомиссар предупредила неактивные страны об исключении из ЕС

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Фото: TASS/Zuma/Delmi Alvarez
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Еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова заявила, что в будущем Евросоюз может избавляться от государств-индивидуалистов.

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Выступая в Праге на конференции «Вызовы для Европы», еврокомиссар, в частности, призвала Чехию не стремиться по любому поводу быть солидарной с Польшей и Венгрией, обвиняемыми Еврокомиссией в сужении рамок либеральной свободы. 

«Чем больше Европа будет оказываться под давлением различных проблем и новых угроз, тем скорее проявится тенденция выбрасывать «мешки с песком», — приводит слова Юровой «РИА Новости».

По ее словам, такими государствами могут стать страны, которые «не то, что не держат язык за зубами, но не участвуют в сотрудничестве, не держатся вместе и не прилагают усилий для достижения общих целей».

Ранее сообщалось, что о намерении Брюсселя сократить финансирование Польши и Венгрии, в которых находится под угрозой независимость судей. 

В январе Европарламент одобрил запуск санкционной процедуры против Польши, что может привести к лишению государства права голоса в Совете Евросоюза. Поводом для подобного решения послужила судебная реформа, которую проводит Варшава.

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