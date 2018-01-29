В Европарламенте одобрили запуск санкционной процедуры против Польши

Профильный комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры против Польши, которая может привести к лишению государства права голоса в Совете Евросоюза.

Поводом для подобного решения послужила судебная реформа, которую проводит Варшава. В ЕС считают, что она может привести к серьезным нарушениям принципов верховенства права.

Резолюцию поддержали 33 евродепутата, против выступили девять. При этом ЕК готова остановить запуск санкционной процедуры, если Польша устранит проблемы с судебной реформой, передает «РИА Новости».

Текст документа будет рассмотрен на пленарной сессии Европарламента, которая пройдет в феврале. Резолюция вступит в силу, если ее поддержат 22 из 27 стран — членов ЕС.

При этом Польша будет лишена права голоса, если будет установлено «серьезное и устойчивое нарушение» страной ценностей ЕС.