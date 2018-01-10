Глава ЕК и премьер Польши обсудили ситуацию с верховенством права в республике

Председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности властей республики взаимодействовать с институтами Евросоюза в различных сферах, в том числе в спорном вопросе о судебной системе. Об этом он заявил по итогам встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

По словам польского премьера, в начале встречи стороны обсудили ситуацию с верховенством закона в Польше. В свою очередь Матеуш Моравецкий представил главе ЕК суть судебной реформы в республике.

«Стороны выразили взаимопонимание. Я верю, что демонстрация нашей позиции, нашего общего взгляда на судебную систему, повлияет на мнение Еврокомиссии», — приводит его слова ТАСС.

Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Варшава и Евросоюз будут будут взаимодействовать различных сферах, отвечающих интересам сторон, и намерены добиваться компромисса в спорных вопросах.

20 декабря Еврокомиссия инициировала санкционную процедуру в отношении Польши из-за беспокойства в связи с новой судебной реформой в стране. Из-за нарушения фундаментального принципа независимости судебной системы республика может лишиться права голоса в Совете ЕС.