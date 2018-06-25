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Итальянские власти запретили спасателям помогать беженцам

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Фото: REUTERS/Hermine Poschmann/Misson-Lifeline
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Правительство Италии запретило спасательным кораблям помогать судам с беженцами на борту, несмотря на сигналы бедствия.

Как рассудили итальянские власти, корабли с беженцами в Средиземном море подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, поэтому спасательные операции должна организовывать Ливия.

Ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что миграционная проблема приведет к расколу европейского сообщества и закрытию границ. В середине июня Италия закрыла порты для судов с мигрантами. Вице-премьер Маттео Сальвини, комментируя решение, подчеркнул, что страна больше не хочет связываться с теми, кто перевозит в Европу нелегалов.

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