Итальянские власти запретили спасателям помогать беженцам

Правительство Италии запретило спасательным кораблям помогать судам с беженцами на борту, несмотря на сигналы бедствия.

Как рассудили итальянские власти, корабли с беженцами в Средиземном море подают сигналы бедствия из ливийских территориальных вод, поэтому спасательные операции должна организовывать Ливия.

Ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези заявил, что миграционная проблема приведет к расколу европейского сообщества и закрытию границ. В середине июня Италия закрыла порты для судов с мигрантами. Вице-премьер Маттео Сальвини, комментируя решение, подчеркнул, что страна больше не хочет связываться с теми, кто перевозит в Европу нелегалов.