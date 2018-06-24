Глава МИД Италии оценил риск раскола ЕС из–за мигрантов

Расколом европейского сообщества и закрытием границ грозят разногласия государств – членов Евросоюза (ЕС) миграционные проблемы, заявил глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези.

По мнению министра, которое он высказал в интервью Il Messaggero, ЕС уже «превратился в архипелаг, состоящий из множества островов».

Глава итальянской дипломатии отметил, что у политиков ЕС снизилась способность находить компромиссы и сотрудничать. Единой политики в миграционном вопросе у стран сообщества нет, это и может стать причиной распада союза.

«И есть высокий риск раскола. Нынешние разногласия, сложность прийти к решению, работать вместе сейчас производят разъедающий эффект, гораздо более сильный, чем финансовый кризис сообщества 2012 года», — приводит слова дипломата «Газета.ру».

В середине июня Италия отказалась от приема судов с мигрантами. Тогда же премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия выступает за создание центров по приему мигрантов в странах их происхождения.