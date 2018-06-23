В Италии предсказали развал Евросоюза в течение года

Единство Евросоюза (ЕС) и будущее единой Европы определится в течение ближайшего года, заявил министр внутренних дел Италии, вице-премьер итальянского правительства Маттео Сальвини.

По мнению итальянского министра, которое он выразил в интервью Spiegel, ситуация внутри ЕС станет ясна в ходе обсуждения бюджета европейского объединения и перед выборами в Европарламент в 2019 году, указал он, передает «Газета.ру».

Министр также отметил серьезные разногласия Берлина и Рима по ряду вопросов.

Италия отказалась от приема мигрантов

В июне власти Италии и Мальты закрыли порты для судов с нелегальными мигрантами. В Италию не смогли попасть беженцы с судна Aquarius — на его борту были более 600 человек. В итоге мигрантов приняла Испания.

«Мы не можем принять ни одного человека. Напротив, мы бы хотели отправить куда-нибудь нескольких», — указал Сальвини в интервью.

Трамп предсказывал распад Евросоюза

В ходе предвыборной кампании в 2016 году Дональд Трамп заявлял, что массовая иммиграция в Европу способна привести не только к распаду ЕС, но и к тому, что в обозримом будущем континент нельзя будет узнать.

«Мне кажется, что ЕС развалится. Если бы не проблема иммиграции, о развале сообщества не могло быть и речи. Но люди в Великобритании уже сыты по горло! Вот увидите, другие страны последуют примеру Лондона», — предсказывал нынешний президент США.

Евросоюз испытывает серьезные трудности

Великобритания покидает ЕС, а в других странах объединения постепенно усиливаются позиции политических сил, выступающих за приоритет национальных интересов перед общеевропейскими. Серьезное непонимание существует между Брюсселем и рядом восточноевропейских стран, так как вступление в Евросоюз не стало решением многих проблем, с которыми восточноевропейские страны столкнулись после распада «социалистического лагеря» в 1990-е годы.