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Вице-премьер Италии допустил распад Евросоюза из-за разногласий

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Фото: REUTERS/Tony Gentile
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Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что в ближайшее время решится дальнейшая судьба Евросоюза.

«В течение года решится, будет ли существовать единая Европа», — приводит слова Сальвини «Газета.ру».

По его мнению, ситуация прояснится в ходе обсуждения бюджета ЕС, а также перед выборами в Европарламент в 2019 году. Говоря об отношениях внутри ЕС, Сальвини указал на серьезные разногласия Берлина и Рима по различным вопросам.

Новый премьер Италии Джузеппе Конте ранее поддержал предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8. Представители стран Европы единогласно выступили против этой инициативы.

31 мая лидер евроскептиков «Движения пяти звезд» Луиджи ди Майо и глава правой «Лиги Севера» Маттео Сальвини договорились о составе нового правительства Италии во главе с Конте, который выступает за пересмотр системы европейских санкций против России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже заявила, что утверждения о связях Москвы с «Лигой Севера» являются фальшивкой. Трамп в свою очередь назвал Конте «классным парнем», который вскоре посетит Белый дом.

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