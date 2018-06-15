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МИД назвал фальшивкой слухи о связях Москвы с итальянской «Лигой Севера»

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Заявления о связях Москвы с итальянской партией «Лига Севера» являются фальшивкой, которую запустили американские финансисты. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дипломат подчеркнула, что за слухами о связях российских властей и итальянской партии стоит «создатель так называемых благотворительных организаций господин Джордж Сорос», сообщает «Интерфакс».

По мнению Захаровой, это было сделано с целью «припугнуть Европу мифом о длинной руке Москвы и подорвать дружескую атмосферу российско-итальянских отношений».

31 мая глава правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини и лидер евроскептиков «Движение пяти звезд» Луиджи ди Майо договорились о составе нового правительства Италии. Премьер-министром был утвержден Джузеппе Конте.

Новый лидер итальянского правительства выступает за пересмотр системы европейских санкций против России. Он также подчеркивал, что Рим выступает за открытость по отношению к Москве, которая в последние годы играет важную роль в решении геополитических кризисов.

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