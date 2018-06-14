Путин высоко оценил результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына

Россия высоко оценивает результаты переговоров лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом.

Глава государства также подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. Путин отметил, что речь идет как об отдельной встрече, так и о переговорах в рамках Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября, сообщает «РИА Новости».

В свою очередь, Ким Ен Нам передал Путину личное послание Ким Чен Ына. Содержание документа не раскрывается.

Историческая встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров был подписан совместный документ. Пхеньян подтвердил свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.