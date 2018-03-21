Польша обвинила Евросоюз в дефиците демократии

Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что власти Евросоюза демонстрируют недостаток демократии. Дипломат добавил, что ничто не наносит такой вред единству европейского объединения, как отсутствие правового равенства между государствами.

«Дефицит демократии в ЕС — это очевидность, которая уже имеет свои последствия», — приводит слова дипломата «Федеральное агентство новостей».

В январе профильный комитет Европарламента одобрил запуск санкционной процедуры против Польши, которая может привести к лишению государства права голоса в Совете Евросоюза. Поводом для подобного решения послужила судебная реформа, которую проводит Варшава.

В ЕС считают, что она может привести к нарушениям принципов верховенства права, Польша называет судебную реформу своим внутренним делом.